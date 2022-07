Meu Deus a Guta de Pantanal vai ficar grávida!

Filha de Tenório fica grávida de meio irmão e descobre passado do pai

Vocês que se segurem na cadeira, ou sofá, porque Pantanal vai ficar cada vez mais séria, afinal, nossa Guta, Julia Dalavia, vai descobrir que está grávida do seu meio irmão, Marcelo, Lucas Leto. E não vai parar por aí, porque, de acordo com Patrícia Kogut, a mocinha ainda vai descobrir que seu pai matou o verdadeiro pai do rapaz, ela só não terá provas para provar o passado cruel de Tenório.

Os dois pombinhos não vão dar paz pra Zuleica, Aline Borges, e vão colocar a mulher contra a parede para saber mais sobre o paradeiro do verdadeiro pai de Marcelo. A mulher nçao terá espaço e dirá que fpoi vítima de um estupro pelo cirurgião dpo hos´pital onde trabalhava como enfermeira.

Zuleica ainda vai entregar que terminou com Tenório logo após o ocorrido, mas que em uma das visitas do fazendeiro ao hospital ele pegará o médico com a boca na botija. Guta pergunta o que aconteceu com o médico e a mãe de Marcelo conta que ele morreu em um acidente logo após oocorrido.

A filha do fazendeiro que não é boba nem nada já sabe a índole do pai e como seu comportamento pode ser cruel com alguns.