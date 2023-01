Pamela Anderson revela ter sofrido abuso por babá na infância: “Eu tentei matá-la”

Atriz faz revelações bombásticas no trailer do documentário “Pamela, a Love Story”, da Netflix, envolvendo sua babá

Jesus amado, quem vê de fora acha que as estrelas do cinema não sofreram na vida,mas a realidade é bem diferente de tudo que se passa por trás das câmeras. Pamela Anderson revelou que já sofreu abuso na infância de sua babá. No trailer de “Pamela, a Love Story”, da Netflix, a atriz revela que tentou matá-la com uma caneta, socorro!

“Eu tinha uma babá e meus pais achavam que ela era uma ótima babá porque ela trazia presentes o tempo todo. Mas ela estava me molestando. Foram três ou quatro anos de abuso. Ela sempre me disse para não contar aos meus pais. Tentei proteger meu irmão dela”, disse Anderson.

A estrela do cinema só ficou tranquila depois que a mulher morreu de acidente de carro. “Eu tentei matá-la. Tentei esfaqueá-la no coração com uma caneta em formato de doce […] Pensei que a tinha matado com minha mente mágica e não podia contar a ninguém […] Desejei a sua morte e ela realmente morreu”, completou.