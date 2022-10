Paloma Duarte é diagnosticada com endometriose e fica bastante abalada: “Tem dia que acordo e choro”

Além de expressar seus sentimentos, a atriz utiliza de suas redes para alertar outras mulheres sobre a doença.

A querida Paloma Duarte publicou, nesta sexta-feira (30), uma foto, em seu instagram, acompanhada de seu marido, Bruno Ferrari, e seu filho, Antônio. Na legenda da foto, a atriz conta que foi diagnosticada com endometriose e relata que o seu caso é cirúrgico.

“Gente, fiquei trend, estou com endometriose. Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… Meu caso é cirúrgico e, apesar de o procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas”.

Paloma não é a única que recentemente foi diagnosticada com a doença, outras famosas como Anitta e Larissa Manoela também anunciaram tal diagnóstico. Além delas, milhares de outras mulheres, no Brasil, possuem a doença. Doença essa que pode trazer até a infertilidade em alguns casos.

Em seu post, Paloma também faz um alerta: “Então, irmãs de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma”.