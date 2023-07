Palmeirense morre em confusão de torcedores em São Paulo

Gabriela Anelli estava internada em estado grave após sair ferida da confusão no jogo do Palmeiras contra o Flamengo

Meu Deus! Os estádios não estão sendo bons locais para ter um momento de lazer, e disso eu não tenho nem dúvidas, viu? Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras acabou morrendo após ser atingida por uma garrafa no último jogo do Palmeiras contra o Flamengo em São Paulo. A jovem estava internada em estado grave e não suportou o ferimento.

“Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família , escreveu Felipe Marchiano, irmão de Gabriela, nesta manhã.

De acordo com o G1, ela estava internada na Santa Casa , no Centro de São Paulo, e chegou a ter duas paradas cardíacas depois de ser atingida pelo objeto.