Pais de Walewska falam sobre descaso do marido da jogadora: “O descaso do marido dela com ela nos deixou muito triste”

Em entrevista ao Fantásticos, os pais da jogadora que morreu nesse ano, soltaram o verbo em relação a divisão da herança e a relação dela com seu marido

Geraldo e Aparecida não deixaram de falar que desconfiam de uma relação problemática no relacionamento de Walewska com o seu marido. Vale ressaltar que a jogadora de vôlei morreu após cair de um prédio em São Paulo. Os pais da jogadora conversaram com o Fantástico e falaram que ficaram muito tristes com o descaso do marido dela após a morte da atleta.

Durante a conversa, os dois contaram que ainda estão abalados com a morte trágica da filha, já que a atleta caiu do 17º andar do prédio onde morava. Então, o pai dela disse: “O descaso do marido dela com ela nos deixou muito triste”. Os dois afirmaram que ele não foi ao velório do corpo de Walewska ao dizer que estava muito abalado, e negaram os rumores de que teriam pedido para ele não ir.

“Considerava como um filho, tratava ele bem. Era marido dela e queria que eles estivessem bem. Na presença dos pais, às vezes ele maltratava ela. Já presenciei brigas deles. O marido tratar mal a mulher perto dos pais? E a gente imaginava, e longe da gente, o que pode acontecer?”, questionou.