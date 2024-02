Pais de Vanessa Lopes choram ao lembrar encontro com a filha após BBB

Os pais de Vanessa Lopes contaram detalhes sobre o caso de sua filha ao Fantástico. Em entrevista, os dois disseram que choraram muito ao reencontrar a filha após o reality da Globo, que ela desistiu de permanecer até o final. Vale ressaltar que a influenciadora foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo.

Durante a entrevista, Alisson e Liziane disseram que achavam que as atitudes da filha não passavam de uma estratégia de jogo. “Era muito difícil para nós como pais diagnosticar de fato o que estava acontecendo e quando estava acontecendo”, disse ele.

Logo depois que deixou o BBB, Vanessa falou com o pai pelo telefone. Alisson se emocionou ao lembrar do momento delicado. “Ela falou ‘pai, eu amo meu avô, eu amo vocês’, mas assim as palavras eram desconexas”, contou em lágrimas. “Ela não conseguia saber o que estava falando”, completou.