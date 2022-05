Painitto sai em defesa da filha e joga indireta: “A inveja é uma merda”

Pai de Anitta respondeu ao comentário do cantor Zé Neto em show no Mato Grosso

Muito pano pra manga, do jeito que a gente gosta. O dia amanheceu mais ensolarado e cheio de fofocas após a declaração de Zé Neto em um show no Mato Grosso. Sobrou para o pai de Anitta defender a filha nas redes e jogar que o cantor sertanejo sempre teve treta com a filha.

“Esses enrustidos são um saco. A inveja é uma merda. Este merda sempre teve problema unilateral com ela. No festeja deu ataque de pelanca porque ela abriu um show que era de sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção e vans”, disse o pai da carioca.

Os fãs da cantora ficam como? Enlouquecidos, e com razão, porque o ódio foi gratuito e o comentário de Zé Neto surgiu do nada, sem nenhuma razão ou circunstância. Só agora, com o comentário de painitto, sabemos que os dois já tiveram problemas no passado.

Anitta rebate isso, por favor.