Pai de Maria do BBB22 é massagista em sauna no RJ

Carlos Câmara, pai da participante Maria do BBB22, faz massagens em sauna gay no Rio de Janeiro

A vida é correria meus amores e só sabe disso, quem precisa dar conta de todos os boletos na virada do mês. É o caso de Carlos Câmara.

A coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Portal Em Off, descobriu que pai da atriz e participante do BBB22, Maria, além de funcionário público na capital carioca, é também massagista em uma sauna gay.

Maria está no Big Brother Brasil e na última festa protagonizou várias cenas de beijos com o brother Eliezer e também com a sister Linn da Quebrada. Diga-se de passagem, nas redes sociais de Carlos, o paizão coleciona algumas fotos com a filha famosa e anunciou que ela estaria nesta edição do BBB.

De acordo com as informações, a sauna oferece vários serviços aos seus clientes, inclusive massagem. Um amigo de Fábia foi lá testar os serviços e o que rolou foi só a massagem mesmo, nada demais minha gente!

O nome do espaço é Comlurb e Carlos atende todas as terças-feiras.

Em seu Instagram, Carlos não revela que é massagista, mas podemos dizer que o boy tá muito bem! Se cuida, vai à academia, à praia… Tô prevendo que esta sauna vai fazer fila na porta heim menines!