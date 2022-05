Meu Deus! Pai de Linn da Quebrada morre em São Paulo

Cantora reaproximou da figura paterna antes de entrar no BBB 22

Ai que notícia triste, Meu Deus! O pai da Lina morreu na madrugada desta quarta (11). Depois de se reaproximar do pai, o Sr. Lino, antes de entrar para o BBB22 a cantora sente o forte baque da notícia da perda da sua figura paterna. De acordo com as primeiras informações, o pai da artista sofreu um infarto fulminante.

Em janeiro, pouco antes de anunciar sua entrada na casa mais vigiada do Brasil, Lina usou as redes sociais para relatar sua reaproximação com o pai, que não via há anos. “Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consiga me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano todo para nós desatarmos”, escreveu na legenda da foto que registrou na ocasião.

A ex-BBB chegou a publicar um vídeo do encontro em que os dois trocavam declarações de amor. “Ainda não entendi, até hoje, como você se transformou de água para o vinho”, disse Lino. Lina responde: “Esse é o mistério. Te amo, pai”. E ele respondeu: “Eu também, filha. Que Deus te abençoe e proteja, hoje, amanhã e sempre”.

Força Lina, esse momento é muito difícil, mas infelizmente todos nós em algum momento temos que encarar. Meus sentimentos minha amiga, estarei aqui caso precise.