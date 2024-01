Pai de Vanessa Lopes fala de possível climão com Yasmin Brunet

Nós já sabemos que Yasmin Brunet não corre de briga alguma para mostrar que está certa, né? Acontece que não sabemos bem sobre Vanessa Lopes, tanto que o pai da musa, Alisson Ramalho, deu detalhes sobre o possível climão que pode surgir entre as duas.

“Quando ela teve esse affair com o Medina, acho que foi logo após o término do casamento… Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa [o climão com Yasmin], mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro”, disse ele ao site Gshow.

Então, ele completou ao citar a personalidade da filha. “Eu acho que a Vanessa é até tranquila em relação a isso. […] Eu não sei como vai ser. De repente, se elas se conhecerem lá dentro, pode ser uma surpresa, talvez elas tenham até afinidade. […] A gente nunca a viu relatando fortemente sobre isso, mas ela sabia que ia acontecer”, comentou.