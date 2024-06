Pai de Meghan Markle faz apelo para conhecer os netos: “Cruel”

Ué gente, por que? Meghan Markle não tem uma boa relação com o pai desde 2018, isso a gente sabe, mas o que me pegou foi ele ter revelado que ainda não conhece os netos, filhos da atriz com o Príncipe Harry.

Atualmente, Meghan e Harry moram nos Estados Unidos com os filhos Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois. Em entrevista ao programa Good Morning Britain, Thomas fez um apelo para poder conhecer os netos. “Estou de coração partido. Estou muito chateado. É uma coisa cruel de se fazer com um avô, negar o direito de ver um neto”, afirmou ele.

Ele ainda ressaltou que não cometeu nenhum erro grave demais. “Na Califórnia, eu posso processar para ver meus netos, mas eu não quero fazer isso. Outra coisa é que eu não fiz nada de errado. Não há nada que aponte que eu sou um cara mau”.

Durante a entrevista, Thomas afirmou que Meghan mudou muito ao longo dos anos e que não a reconhece mais. “Meghan morou comigo da sexta série até o ensino médio, e eu nunca vi nada assim. Estou chocado. Ela não é a pessoa que conheci como minha filha”, disse.