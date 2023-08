Pai de Larissa Manoela não abre a boca, mas articula Silvana

Gilberto Elias preferiu se calar e articula a situação de fora dela, não marcando presença em nenhuma entrevista que sua família está

Enquanto Larissa Manoela preferiu falar com o ‘Fantástico’ e Dina Silvana com Chris Flores, Gilberto, pai da atriz, permanece em silêncio diante de todas as polêmicas envolvendo sua família e milhões de reais. De acordo com Lucas Pasin, Gilberto prefere ficar em silêncio e curtir os bastidores.

A matéria diz que Gilberto prefere curtir os bastidores, mas não deixa de manipular o posicionamento familiar e tem dito para Silvana como agir diante das câmeras e o que falar, principalmente com quem.

De acordo com Fábia Oliveira, o pai de Larissa deu diversas opiniões sobre o material que poderia ir ao ar na entrevista de Silvana ao SBT. O que parece é que a família está partindo para o lado emocional para ganhar o público.