Em meio a toda polêmica envolvendo o fim do casamento de Davi Brito com Mani Reggo, o pai do campeão do BBB24, Demerval de Brito, resolveu tomar um lado na história.

Não tendo gostado nenhum pouco da atitude do ex-BBB com a sua então namorada/ esposa após o fim do reality, Demerval não só defendeu Mani, como também foi morar junto com a ex-nora.

A revolta do pai de Davi, ficou ainda mais evidente após o ex-confinado acusar Mani de usar a sua imagem para se promover nas redes sociais.