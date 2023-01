Pai de Christiane Torloni recebe alta: “Só tenho o que comemorar”

Depois de ficar 20 dias internado, Geraldo Matheus saiu do hospital e a atriz agradeceu aos profissionais em entrevista ao jornal O Globo

Ufa! Finalmente o pai de Christiane Torloni saiu do hospital. Depois de 20 dias internado, a atriz agradeceu a equipe médica que cuidou de Geraldo Matheus, de 93 anos. O pai da atriz estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 4 de janeiro, após sofrer um infarto do miocárdio.

“Só tenho o que comemorar. Estou muito grata. Salvaram a vida do meu pai, me devolveram ele. Foi a mão de Deus. As pessoas que puderam ajudar estavam muito próximas. A equipe médica lutou por ele por quase um mês. Estamos muito gratos”, afirmou a artista.

A atriz ainda disse que ia todos os dias ao hospital com sua mãe, dona Monah Delacy, de 93 anos. “Ela é um rochedo. A gente coloca tudo no modo avião. Ele se tornou prioridade total. É como se fosse um filho. Tenho muita sorte de ter meus pais vivos. Paramos tudo, depois a gente paga com atraso”, completou.