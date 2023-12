Pai de Britney Spears tem perna amputada após contrair infecção

De acordo com o TMZ, o pai da cantora não está bem em decorrência de outros problemas de saúde

Não é de hoje que o pai de Britney Spears não parece estar bem de saúde. Jamie Spears apareceu com a perna amputada após contrair uma infecção grave, as informações foram divulgadas pelo TMZ, nesta terça (05). De acordo com o portal, ele teria realizado cinco cirurgias para conter o agravamento do quadro, que foi optado por amputação.

Outros problemas de saúde têm complicado o seu desempenho no caminho do tratamento. Algumas fontes ainda cogitaram a possível reconciliação da cantora com o pai, justamente em virtude do estado de saúde do pai.

“Nossas fontes dizem que Britney sente falta de sua família e agora que ela contou a verdade em suas memórias, ela quer se reconectar. Jamie seria a última peça desse quebra-cabeça”, afirmou o site.