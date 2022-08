Pai das filhas de Samara Filippo rebate críticas sobre ausência

O trabalho mais cansativo sempre é da mãe, as vezes até o pai sendo presente. Segundo o colunista Leo Dias, Leandro Barbosa, ex-marido de Samara Filippo falou sobre as acusações de ser um pai ausente para as filhas Alicia e Lara. Isso aconteceu após a atriz publicar um vídeo muito exausta das atividades de ser mãe solo.



Para o colunista, o ex-jogador de basquete explicou que sua ausência se dá pela distância: “Resido nos Estados Unidos da América desde o início do relacionamento por trabalhar na NBA (liga basquetebol americana) como atleta na ocasião e hoje como auxiliar técnico. Já a Sra. Samara Filippo, que nunca fui casado, optou por motivos pessoais e profissionais em residir no Brasil”, disse ele ao colunista.



O atleta mora nos Estados Unidos e trabalha na NBA. (Foto divulgação)

Ele disse que ser um pai presente, passar férias ao lado das filhas e ainda manter comunicação com elas via internet. Disse ainda que verá as filhas em breve e mesmo trabalhando na NBA não abre mão de estar com as filhas. Leandro disse também sobre a pensão das filhas: “Além de pagar em dia o valor de pensão alimentícia, suficiente para as despesas com escola, alimentação, moradia, vestuário, cursos extracurriculares, há, ainda, condição para contratação de babá ou terceira pessoa que possa auxiliar a Sra. Samara no dia a dia e cuidado com minhas filhas, sendo que, se houve a necessidade de ajuda de terceiros para realização de evento profissional por parte da Sra. Samara, esta se deu por opção própria, não podendo ser atribuída a mim qualquer ‘falta de ajuda’. A distância, por certo, dificulta o relacionamento, mas busco constantemente oportunidades para conviver com as minhas filhas”, finalizou.