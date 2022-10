Pai da dupla Henrique e Juliano doa R$100 mil para a campanha de Jair Bolsonaro

Edson afirma que é apoiador de Bolsonaro desde antes do mesmo se tornar presidente.

Que grande parte dos pecuaristas e dos sertanejos no Brasil, estão a favor da candidatura do atual presidente da República Jair Bolsonaro, não é novidade. Porém, o que alguns podem não saber é que além de utilizar de suas imagens e influências alguns destes fizeram contribuições financeiras para a campanha do candidato à reeleição.

Um belo exemplo de apoiadores financeiros da campanha de Bolsonaro é o pai da dupla sertaneja Henrique e Juliano, Edson Alves Reis. O empresário fez a doação de R$100 mil, para contribuir na campanha de reeleição do candidato.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, estando ao lado de Jair, no camarim da gravação do novo DVD da dupla Henrique e Juliano, o pai dos cantores, Edson, afirma que seu apoio e carinho por Bolsonaro é antigo e não começou com as eleições de 2018. “O presidente Bolsonaro está nas nossas orações e nos nossos pensamentos, meus e da minha esposa, antes de ser presidente da República. E, graças a Deus, temos o conhecimento e a amizade dos filhos dele que vai perdurar por muito tempo.”