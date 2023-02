Pagou a conta? Caio Castro convida Bolsonaro para jantar

Noite de comidinhas e fofoquinhas aconteceu na casa que o ator estava hospedado na Flórida, em Kissimmee

Minha gente, eu nunca vi isso, Caio Castro não paga a conta de um date, mas convida Bolsonaro para jantar? Oi? O ator chamou o ex-presidente para jantar na casa que estava hospedado na Flórida, em Kissimmee.

De acordo com Léo Dias, o evento contou com 20 convidados e as refeições foram preparadas pela chef Camila Barquete.

Vale ressaltar que faz um bom tempo que o Bolsonaro está na Flórida, com um visto de turista. O ex-presidente chegou a participar de uma palestra no país, mas não pode receber, porque seria uma violação do seu passaporte. Bem fez Grazi Massafera. Aloca!