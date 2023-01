Pagodeira, Marvvila, quer mostrar todo seu poder no BBB23

Além de cobiçar o prêmio final, a cantora quer levar consigo pessoas reais.

Extrovertida e falante, a pagodeira e ex-The Voice Marvvila é uma das participantes da 23ª edição do BBB. Preta, carioca e apaixonada pela arte, a cantora sonha em mostrar sua garra e talento ao mundo.

Com pouquíssimo tempo de estrada, a cantora já cantou com grandes nomes da música brasileira, como Belo, Péricles, Xande de Pilares. Além disso, recentemente, ela cantou no Espaço Favela, do Rock in Rio 2022.

Ao contrário de outros participantes, que veem o programa apenas como um jogo de estratégias com aliados, Marvvila, além de querer ganhar o prêmio, quer fazer novas amizades, reais, durante o confinamento.