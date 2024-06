Padre Marcelo sente dor forte no avião e fiéis desejam melhoras

Padre Marcelo Rossi deixou seus fãs preocupados ao revelar que passou por um episódio de dor aguda em um voo para Brasília. Os fãs desejaram melhoras e a clínica que cuidou dele, disse que foi um episódio de aerodontalgia.

“Amados, Ontem tive uma dor fortíssima no avião. Era canal… Me cuidando! Obrigado pela oração e nos encontramos em Brasília como está no post”, diz o padre

Nos comentários, a clínica que atendeu o padre ainda disse que ele teve uma aerodontalgia. “Tivemos que fazer o tratamento endodôntico às pressas. Estimas melhoras e estou aqui 24.Abraços

Os fãs desejaram melhoras. “Ainda em tempo! Repouso.”, escreveu um. “Melhoras! Aproveite para descansar e ver séries na Netflix”, escreveu outro.