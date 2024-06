Padre Marcelo Rossi já perdoou quem o empurrou em missa

Genteee, olha só quem marçou presença no Domingão do Huck de hoje, simplesmente um dos padres e cantores mais famosos do Brasil, o Padre Marcelo Rossi, que acaba de completar 30 anos de sacerdócio

É não é só por causa dos seus hits que ele conquistou uma legião de fiéis no nosso país, mas também pelas suas histórias de superação que servem de inspiração para inúmeras pessoas.

Em um determinado momento do Domingão, o padre mencionou sobre o episódio do empurrão que levou de uma mulher enquanto celebrava uma missa em 2019. Segundo o sacerdote, essa agressão ocasionou uma queda do altar acabou mudando sua vida:

“Era uma celebração com vários jovens (…). Eu estava no momento da homilia. A pessoa passou, me empurrou, mas na hora – esse foi o segredo – eu perdoei a pessoa, sem saber quem era.”

“Primeiro, eu tomei a consciência de que precisava me cuidar. Não chegou a quebrar nada, fui fazer todos os exames, tinha que esperar três dias porque podia ter batido a cabeça. Graças a Deus nada aconteceu. E lá eu comecei a me cuidar fisicamente.”