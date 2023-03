Padre Marcelo Rossi choca web com shape maromba

Padre apareceu caminhando em um shopping e acabou protagonizando um momento emocionante em que chorou

Não é de hoje que vemos o Padre Marcelo Rossi investindo no seu shape maromba. O assunto do meu grupo de fofoqueiras foi o corpo do padre que está muito em dia, depois de fazer uma aparição em um shopping e dar o que falar.

Os internautas chegaram a apelidar o padre de ‘Marcelo Horse’, levando em consideração o tamanho das costas do padre.

“Muitas vezes somos expostos a sentimentos desconhecidos e ficamos sem compreender o momento pelo qual passamos. Saiba que tudo nos é revelado na força do Espírito Santo. É só confiar no Senhor”, disse o padre a um jornalista muito emocionado.