Padre Kelmon é reconhecido em voo e sofre provocações de passageiros

As provocações foram gravadas e viralizaram na web.

Na manhã deste domingo (02), o candidato à presidência da República, Padre Kelmon (PTB), foi reconhecido por alguns passageiros de um voo entre as cidades de Salvador e São Paulo, onde virou o centro das atenções da grande maioria dos passageiros.

Em vídeos que estão circulando pela internet, podemos ver que a viagem do candidato não foi como o esperado. Ele foi vítima de diversas provocações durante todo o seu percurso.

Os passageiros que estavam presentes no voo se uniram em um só coro, cantando o jingle da campanha do, também candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu maior adversário político.

Além disso, nos vídeos publicados pode-se ouvir passageiros do avião fazendo provocações ao candidato, como:“Olê, olê, olá, Lula, Lula..”, “Viva São João”, “Vai tomar o caminho da roça”.