Padre de Natal que ficou com homem casado tem áudio vazado na internet

Mulher do esposo que teve relação com o padre jogou a verdade na cara de quem quisesse ouvir

Pai amado, literalmente, quando eu digo que o brasilieor não tem limite é disso que eu digo. Um padre foi afastado da Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária, em Natal (RN) após áudio vazado que dizia que o figura teria ficado com um homem casado. A mulher do ex-esposo não deitou para o padre e investigou a história descobrindo o maior podre da sexta-feira (03).

Nos áudios a mulher sem medo da exposição joga as verdades na banca, mostrando que não veio para brincar. A mulher prova por A+B que os dois estavam tendo um caso. O melhor, o mesmo padre foi quem celebrou o casamento do casal. Socorro??

O padre não negou a história, mas disse que tudo aconteceu uma ou três vezes, enquanto o homem disse que o ato sexual ocorreu mais vezes do que a conta do padre, durando de 2010 a 2012.

A arquidiocese de Natal informou, por meio de nota oficial, que o Arcebispo da cidade, Dom Jaime Vieira Rocha, “determinou o afastamento do referido sacerdote de todas as suas funções ministeriais exercidas” na instituição, “a fim de que possam ser apurados os fatos e tomadas as devidas providências”. O padre envolvido no caso foi identificado como Júlio Cezar Souza Cavalcante, de 51 anos.