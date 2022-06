Que pecado fizeram com o rosto do Padre Fábio de Melo? Deus do céu

Padre esteve no Altas Horas deste sábado (04) e assustou os internautas por aparência ‘esticada’

Caro leitor, em alguns momentos desta matéria posso deixar evidente meu amor pelo Padre Fábio de Melo, mas quero deixar bem claro que não me agrada nada esses procedimentos estéticos, o homem já era um gatinho. Aloca! A aparição do padre no Altas Horas deste sábado (04) impressionou os internautas por sua aparência ‘esticada’ e diferente do que a gente via antes.

Algumas pessoas o compararam ao Ken Humano nas redes sociais, e eu só digo uma coisa, tragam meu Fábio de volta como era antes, eu ordeno! Na verdade acredito que o Brasil todo queira o galã cristão do jeito que era antes.

Na tentativa bem sucedida de se tornar um homem feio, padre Fábio de Melo ficou a cara do Perdigoto. Certeza usou algum produto da Shostners & Shostners na harmonização facial… pic.twitter.com/4u7Ao6MopZ — Gabriela Oliveira (@gabizando) June 5, 2022

Padre Fábio de Melo na próxima vez que aparecer na TV. Jesus!! pic.twitter.com/10ekY0W4w4 — Amanda de Andrade (@AmandaAndradeMG) June 5, 2022

Teve gente que ainda comparou o rosto do padre ao rosto da cantora Joelma, que apareceu inchado em um dos seus shows, mas Fábio de Melo não se pronunciou mediante as críticas.