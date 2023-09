Padre Fábio de Melo batiza Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador foi batizado na Igreja Católica pelo padre mais queridinhos das redes sociais

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno decidiu comprovar a sua fé em Deus se batizando na Igreja Católica. O batismo aconteceu nesta terça (12) e padre Fábio de Melo foi quem celebrou o sacramento. O batismo aconteceu na Paróquia São José do Jardim Europa, em São Paulo.

“​​Hoje é um dia muito especial. Fui batizado! A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo. Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus – de um modo novo, mais consciente, mais profundo”, escreveu na legenda da publicação do Instagram.

Ele ainda completou: “Renovo o meu compromisso de seguir o caminho do bem, por livre e espontânea vontade, crendo no amor de Jesus, no amor solidário”. Para os padrinhos, Ronaldo escolheu os empresários e amigos Amilcar Lopes e Malu Moura Andrade, ambos com perfis no Instagram privados.