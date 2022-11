Padre abandona missa após discussão política

Sacerdote chegou a tirar a batina e abandonar a celebração em igreja de Nerópolis

Jesus amado, nem os cristãos estão aguentando mais falar de política e o próprio padre abandonou a celebração da missa após uma discussão política com uma mulher em uma igreja de Nerópolis, em Goiânia. As imagens rodaram as redes sociais e viraram notícia, claro que minhas fofoqueiras não ficariam de fora de uma fofoca quente dessa.

“É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia”, em seguida, tira a batina e sai do altar”, disse o sacerdote.

A Diocese de Anápolis lamentou o caso, de acordo com o G1 e disse repudiar qualquer ato de intolerância, tomando as providências necessárias.

De acordo com as más línguas alguns fiéis fizeram o sinal de “L” e o pastor não gostou. Eita!