Pabllo Vittar e Pedro Sampaio dão selinho ao vivo no Multishow

Artistas ainda anunciaram o novo single juntos, ‘Sal’ ao vivo no ‘Música Boa’

Olha que esse ‘Musica Boa’ do Multishow está mais quente que muito programa por aí. Ontem (08), pude ver que está rolando um clima entre Pabllo Vittar e Pedro Sampaio, afinal, os dois chegaram a trocar um selinho ao vivo no programa. Os artistas ainda anunciaram sua parceria juntos com o single ‘Sal’. Vem com tudo!

“Que mais que vocês gostariam de fazer, experimentar artisticamente o que a gente ainda não viu?”, pergunta Gloria Groove.

Logo após, Pedro dispara: “Eu queria experimentar mais a Pablo”, diz Pedro que recebe a invertida de Pabllo e os dois protagonizam o selinho icônico.

“Em homenagem ao lançamento, quinta-feira tem ‘Sal’. Pedro e Pablo, ‘Sal’, diz Pedro, recebendo elogios de Vittar.