Que popô é esse? Pabllo Vittar joga bumbum em câmera de celular de fã

Vídeo gravado ficou registrado no celular de fã em Washington

Já imaginou se seu celular fosse atacado pelo popô de Pabllo Vittar? Seria uma honra! Foi isso que aconteceu em um de seus shows neste final de semana. A cantora pegou o celular do fã e deu uma surra de bumbum.

pabllo vittar dando cuzadas num smartphone pic.twitter.com/T7WU1wySZH — acervo geral (@acervogeral) May 1, 2022

Para quem acha que a jogada de raba foi brasileira se enganou, porque o fato aconteceu em Washington, na passagem da cantora pelas terras americanas. Quem pode, pode, né?

Foto com o ídolo prá que, se com Pabllo você pode ter a raba bem na sua cara (risos). A gente pode ter certeza que o vídeo ficará para sempre na memória do fã.