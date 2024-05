Pabllo Vittar cai no palco durante participação no show de Karol G

É meus amores, quem vê close, não vê corre. Amores, na noite de ontem (10) aconteceu uma apresentação icônica da cantora colombiana Karol G, que mais uma vez fez questão de exalar o seu amor pelo Brasil e pelos brasileiro. Além de uma performance impecável, Karol trouxe grandes artistas nacionais para fazerem participações especiais em seu show, como Kevin O Chris, Dennis DJ e Pabllo Vittar, o que deixou ele ainda mais memorável.

Contudo, com toda certeza um dos pontos mais altos da apresentação da colombina em São Paulo, foi quando a mesma surgiu em um quadriciclo, no palco com a cantora Pabllo Vittar, para performar a música “Sua Cara”, que é parceria de Pabllo com Anitta e Diplo.

Porém, o momento não foi marcante apenas por ter um quadriciclo em cima do palco, mas também porque, ao descer do veículo, ainda em cima do palco, a cantora brasileira escorregou e foi parar no chão, e, como já era esperado, vindo da musa Pabllo VIttar, mesmo com um machucado no joelho ela levantou sacudiu a poeira e continuou entregando TUDOOO!.