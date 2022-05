“Estudo filosofia de 9h até as 14h e às 15h eu vejo Sônia Abrão”, revela Oswaldo Montenegro

Em entrevista ao Clemente Magalhães, cantor revelou que assiste ‘A Tarde é Sua’ para conhecer um pouco mais do mundo

Por essa eu jamais esperei, juro para vocês. Quando soube que Oswaldo Montenegro assiste ‘A Tarde é Sua’ me senti até feliz por ser uma fofoqueira de mão cheia. Afinal, quem é que não gosta de um kikiki?

Em entrevista para Clemente Magalhães, do canal Corredor 5, o artista contou que estuda filosofia e depois assiste ao programa da jornalista. “Estudo filosofia de 9h até as 14h e às 15h eu vejo Sônia Abrão, ‘A Tarde é Sua’, e aí você consegue entender muito bem o mundo”, revelou o cantor.

Tudo indica que a personalidade do mundo da música assista ao programa de fofocas para entender mais do mundo e do comportamento das pessoas em relação às pessoas e não apenas para saber sobre as fofocas do mundo.

É minha gente, fofoca também é cultura, estão vendo? A classe das fofoqueiras, restabelecida por Oswaldo, sou fã.