Os pais de Ana Benevides contaram ao Fantástico os detalhes da conversa que teve antes da filha morrer no show de Taylor Swift.

A repórter Renata Ceribelli conversou com o pai e a mãe da jovem que morreu aos 23 anos após passar mal em show no Rio de Janeiro.

Genteeee, foi impossível não se emocionar e ficar sentida com essa entrevista exclusiva dos pais da Ana Clara Benevides para o Fantástico que foi ao ar na noite deste domingo (19). Os pais dela falaram sobre a perda da filha que, segundo a prefeitura do Rio, teve uma parada cardiorrespiratória.

“Ainda não está caindo a ficha. É difícil você, porque está vindo buscar a sua filha… E morta”, conta o pai, José Weiny Machado.

“O senhor quer uma apuração do que aconteceu…”, comenta a repórter Renata Ceribelli. Ele destaca que busca um “por quê?”. O Fantástico também conversou, por chamada de vídeo, com a mãe da jovem, Adriana Benevides, que está no Mato Grosso. Muito emocionada e chorando, ela disse á repórter: “Minha filha é o meu anjo. Deus a levou, mas levou ela no momento mais feliz da vida, que era só o que ela queria, era isso. ‘Mãe, se eu não conseguir ir nesse show, eu morro’, ela falou pra mim”, conta.

Segundo eles, desde a adolescência, o maior desejo de Ana Clara era assistir pessoalmente a um show da cantora Taylor Swift. Ela combinou com a amiga de faculdade, Daniele Menin, de irem juntas ao espetáculo. Para compartilhar cada etapa da jornada com os pais, divorciados. Ana Clara criou um grupo no WhatsApp intitulado “Ana vai pro Rio”.

Aquela foi a primeira viagem de avião de Ana Clara, e ela fez questão de partilhar todos os momentos com os pais. “Ali a ponte Rio-Niterói, ali o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor está ali atrás”, mostrou Ana do apartamento onde ficou hospedada com a amiga.

Em uma dessas conversas, Adriana relata que orientou a filha a se cuidar, garantindo que se alimentasse adequadamente e não se esquecesse de manter-se hidratada. “‘Mãe, eu vou comer bastante barrinha de cereal, porque eu vou ficar muito tempo lá. Eu quero ser a primeira da fila, eu quero ficar pertinho dela, mãe.’ Falei: ‘vai, minha filha. Você vai conseguir’”.

No dia do espetáculo, precisamente às 9h43 da manhã, Ana Clara avisa: “Gente, tô indo pro show”. O pai responde: “Divirta-se. Divirta-se”. Infelizmente, José mal sabia que aquele seria o último contato com a filha.

Por volta das 19h, o pai de Ana Clara recebeu uma chamada telefônica. Ele relata que um médico explicou o que aconteceu e informou que a filha dele havia morrido. Daí eu não ouvi mais nada. Larguei o celular para lá, minha esposa veio falar comigo. Eu saí andando pela rua. Fiquei atônito, não sabia o que fazia. Tentando não acreditar, como até agora tento não acreditar”, conta.

Enquanto Adriana menciona que o médico comunicou que a assistência foi rápida e que fizeram tentativas de reanimação em Ana Clara por mais de 20 minutos.