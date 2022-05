Os humilhados sendo exaltados! Luan manda presente para Eslô

Dessa vez o presente tinha o nome da ex-BBB e foi realmente dedicado a ela

Agora sim! Eslovênia dormiu até mais leve ontem depois de receber um presentaço de Luan Santana. Na primeira vez a influenciadora foi tapeada achando que tinha ganhado um presente do cantor, mas era só um prato, né? Mas agora sim o presente foi para ela, com direito a cartinha escrita à mão.

“Minha noite vai terminar do melhor jeito, Olha o presente que Luan me deu, agora foi real, tem até cartinha escrita a mão. Luan muito obrigada, espero te encontrar no show”, disse Eslô nos stories.

Cheguei no hotel já abrindo meu presente do @luansantana!!!! EU AMEI TANTO! VENCI MA VIDAAAAA pic.twitter.com/Pt0rmAr81Y — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) May 19, 2022

Para quem não se lembra da primeira vez, a ex-BBB ganhou só um prato com o nome do cantor, não sendo enviado por ele. Eslô pirou, gravou stories agradecendo e tudo, só mais tarde descobriu a real. Coitada.

Os humilhados têm seus dias de glória, pelo menos uma vez na vida (risos).