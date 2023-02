“Os amigos dele andavam pelados com o pinto duro”, dispara Heloísa, filha de Olavo Carvalho

Filha do político polêmico deu o que falar em entrevista para a ‘Central de Comunicação da Capital de Pindorama’

Meu Deus! Heloisa de Carvalho deu o que falar após as suas revelações bombásticas no canal ‘CCCP’. A filha de Olavo de Carvalho contou que antes de parar de falar com o pai, jogava na cara dele a época em que ele não passava a imagem de moralista, filósofo e cristão, revelando que os amigos do pai andavam em casa pelados com o pint* duro.

“Não, Olvao teve fases. Olavo gostava de uma putaria, gostava de mulher gente”, iniciou ela.

Heloisa ainda completa: “Olavo não era gay, teve muito amigo gay, participou de muita putaria, bacanal, gente. É isso que eu falava, antes de brigar com ele, às vezes, a gente conversava e às vezes quando ele vinha com essa postura de filósofo, cristão e tradicional eu falava que quando a gente morou em Ubatuba todo mundo andava pelado. Eu tinha 5, 6 anos de idade e os amigos dele andavam de pinto duro pela casa e ele não falava nada”, finalizou.