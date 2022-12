Os 5 piores looks da Farofa da Gkay

Nem todos os famosos tiveram contato com bons estilistas para arrasar no look da festa da influenciadora

Nem tudo são flores, porque alguns famosos ainda não entenderam o dress code da Farofa da Gray e erraram feio no look escolhido para curtir a festa da influenciadora. Julgo? Jamais, mas esperava mais das minhas amigas, inclusive no meu grupo de fofoqueiras do Leblon o nome de vocês está em alta. Aloca!

Rainha Matos



Festa de casamento?Amiga, assim não tem como te defender, errou desde a escolha dos tecidos até o modelo. A saia rodada não conversava com o abadá da festa, que também não conversava com as mangas escolhidas pela influenciadora. Acho que faltou referências e pensar melhor no estilo que seria usado, Gkay poderia ajudar a senhora com isso, né?

Tati Quebra Barraco



Esperava bem mais do que uma imagem infantilizada com um look que conversa mais com a geração de Tik Tokers do que para o naipe de Tati Quebra Barraco. Não nego para vocês que estava esperando a construção do mulherão que a cantora é, mas não. Sainha de crochê e miçangas já está over.

Gabi Lopes



Mirou no “menos é mais” e acertou no NADA. Gabi pode até tentar me convença do contrário, mas em meio a tantas produções bafônicas a dela passou despercebida entre os convidados, fazendo que ela pareça estar de um simples short e uma camiseta, nada demais.

Giulia Be

Ave Maria, uma coisa que me preocupa quando falo de customização de abadá é o caimento das coisas e o acabamento da peça. Temos aqui um exemplo exato de uma customização que parece que não deu muito certo e tudo ficou meio fora do lugar, com a impressão que vai cair a qualquer momento, e olha que gosto de Giulinha, hein?

Foquinha



Ninguém avisou Foquinha que a pochete da Gucci morreu lá no passado? Foi bater o olho em uma saia lápis de paetê e uma pochete bege que eu não aguentei, tive que colocar a influenciadora para fechar a lista dos mais mal vestidos da festa da Gkay. Ano que vem MELHOREM!