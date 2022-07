Os 10 looks mais estilosos no MTV Miaw 2022

Destaque para os melhores looks que passaram pelo Pink Carped

Sou extremamente ligada nas tendências do ano e para minha TOTAL alegria, as plumas e paetês estão em alta e podemos ver isso quando olhamos quem passou pelo Pink Carped na noite de ontem, 26. Separei os 10 melhores looks que passaram pelo tapete rosa. Confira.

Pahty Desejus

Pahty Desejus brilhou muito com um vestido curto com bastante plumas e com os ombros e mandas com muito brilho. Um look tendência, elegante, fazendo jus ao famoso evento da MTV. Achei um arraso total!

Ludmilla

A cantora Ludmilla também arrasou nas plumas. Ela apostou em um macacão preto, todo de renda, com plumas nas pernas, braços e punho. O look contava ainda um um trespasse de alças no colo do peito. Uma escolha que acompanhou todas as curvas do seu corpo sem esquecer o charme.

Camila Pitanga

Transparência e glamour foram as duas palavras escolhidas para o look de Camila Pitanga, a atriz optou por um longo, com recorte na cintura, uma fenda na perna e mangas bufantes. Mas o que mais chamou a atenção, foi a transparência com muito brilho.

Jakelyne Oliveira

O vestido certamente inspirado na Barbie foi a escolha da ex-fazendeira Jakelyne Oliveira. Com um laço enorme nas costas, ela ainda complementou a proposta com pares de luvas pretas que vão quase até a axila. Uma verdadeira Barbie real.

Eliana

A apresentadora Eliana escolheu um tubinho preto, com recortes nas laterais e um balo casaco de plumas verde. Porém o que mais me chamou atenção foram os belos pares de scarpin nos pés dele, o conjunto na cor prata e bastante brilho foi a cereja do bolo dentro do look.

Bianca Andrade

Bianca Andrade optou por um macacão pink com brilho do início ao fim. Marcado pelos recortes a aposta da empresária estava bem adequado para a ocasião. Complementado com tons na cor preta e com belas ombreiras, Boca rosa aparentemente estava confortável e com muito estilo.

Gil do Vigor

O ex-BBB, Gil do Vigou, passou pelo Pink Carped com um pelo terno roxo, com estampa de arabescos e uma camiseta cola alta branca por baixo. Fechando o look, ele escolhei pelos sapatos na cor prata e com brilho. Eu adoro as escolhas de Gil.

Ingrid Ohara

Quando eu digo que um vestido conseguiu ter fenda, brilho, recortes, decote, plumas, ser bordado e ainda ser muito elegante é verdade e eu posso provar. Essa foi a escolha de Ingrid Ohara, um look na cor nude não podia faltas na minha lista.

Rico Melquiades

O vencedor da Fazenda 2021 conseguiu ser simples e chique para a noite de premiações. Uma escolha preta com azul fez o casamento perfeito para o look de Rico Melquiades. A famosa frase “Menos é mais” marcou as escolhas do milionário.

Yasmin Brunet

Por fim, vamos enaltecer a beleza do look de Yasmin Brunet, a modelo escolheu um vestido pink com recortes e muitos franzidos, além de uma fenda exageradamente perfeita para o vestido.