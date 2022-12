Os 10 looks mais comentados da Farofa da Gkay

Veja as famosas que arrasaram na produção quando o assunto foi curtir a festa da influenciadora digital Gkay

Vocês pensaram que eu não iria separar os famosos que mais arrasaram nas produções dessa edição da Farofa da Gkay? Se enganaram, porque aqui vai mais uma análise da fofoqueira que vos fala.

Boca Rosa



Não poderia deixar de começar a nossa lista mais que especial com ela, a empresária mais musa desse Brasil! Boca Rosa elegeu um look que remete ao BDSM, mas cheio de amor, cheio de fivelas e tiras de couro em um tom pastel bem agradável. Estava na temática do evento e brilhou com mais uma produção de tirar o fôlego. O look foi produzido pela Artemisi, que esbanja tecnologia nas suas criações.

Mirella Santos



Muitos disseram que o look da nossa musa do Instagram é da Shein, pois então que seja, porque eu amei. A morena usou tudo que a gente queria em um bom look, com a referência dos espelhos Paco Rabanne em dourado que deu toda uma valorização para o colo. Afe, eu amei!

Rica de Marre



Pois se temos a rainha do dourado, temos também a do prateado. Rica de Marré apostou em uma produção cheia de brilho e bem diferente do esperado, com franjas, saia, tudo em muito paetê, tem coisa melhor? A produção ficou ainda mais completa com uma sandália também prateada.

Maria Clara Garcia

Nossa dançarina do Tik Tok apostou nas cores e partiu para curtir a folia. Que look! Meu Deus! Referência? Temos também. Essa nova geração trouxe tudo o que vemos no Tik Tok para dentro da Farofa. A musa apostou em um top estilo corpete e uma saia bem curta. Arrasou demais e acertou ainda mais pela proposta.

Mc Rebecca



PO-DE-RO-SA! Mc Rebecca não decepciona seus fãs que esperam uma produção cheia de tudo que a gente gosta no estilo Rebecca de ser. A cantora jogou o corpo para jogo em um macacão com recortes estratégicos no rosa pink, mais sua cara impossível.

Mirela Janis



Mirela tem sim o seu valor e mostrou que uma boa produção se faz com muito brilho. Apostando em uma saia bem brilhante, a musa não passou despercebida pelos corredores do hotel onde acontece a Farofa. Mesmo que a produção não seja fora da caixinha, o look entrega bem o que ela prometeu.

Gabi Martins



Olha ela! Gabi Martins foi uma das mais comentadas da noite com seu vestido azul escuro em brilhos e mais brilhos. Pensa que acabou? Não! Os recortes estratégicos deixava o corpo da cantora à mostra onde deveria estar. Afe! Surra de beleza.

Rafa Uccman



Quem pode, pode, e quem não pode, se sacode. Para quem achou que ninguém usaria a referência das flores do abadá, se enganou! Rafa Uccman apostou em uma flor no ombro e foi curtir a Farofa de uma forma estilosa e incrível. Esse foi um dos que eu mais gostei, chique, fina e MARAVILHOSA!

Sarah Andrade



Deu o nome! Sarah Andrade que não prometeu nada acabou entregando tudo que a gente queria ver em um bom loom distópico. Recortes, brilhos, transparências, tinha de tudo no lookinho da ex-BBB. Quero o nome do estilista que arrasou nessa produção, hein?

Nicole Bahls



Não poderia faltar na minha lista a minha musa inspiradora, Nicole Bahls, que mais uma vez acertou em cheio na produção que juntava brilho e transparência na medida certa. A apresentadora ainda apostou no saltão dourado para arrematar o look de milhões.