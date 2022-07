Assessoria de Orochi nega porte de crack

Drogas foram detidas com o cantor em Niterói ontem (01)

Eita minha gente, a história para o lado de Orochi está cada dia pior e parece que a bruxa está solta na vida do rapper. Ainda essa semana contei para vocês sobre as acusações de maus-tratos aos animais, mas ontem (01) o cantor foi pego pela polícia com drogas. Alguns portais de notícia chegaram a dizer que o cantor portava crack, mas a assessoria desmentiu o boato.

“A assessoria informa que o artista foi detido sem maior explicação. Prestado depoimento, ele foi liberado. Nunca houve menção a crack no Registro de Ocorrência, nem o porte do mesmo por ninguém que estava no carro. O caso será devidamente apurado pelo Poder Judiciário”, informou a assessoria para a página ‘Gossip do Dia’.

Os envolvidos no caso foram levados para a 78° DP e liberados após assinar um termo circunstanciado de porte para consumo próprio. Eita! Ficarei de olho de pertinho para ver se recebemos mais atualizações sobre o caso.