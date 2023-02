Orlando Bloom para sobre relacionamento com Katy Perry: “As coisa são muito desafiadoras”

Em entrevista à revista Flaunt, o ator deixou os fãs do casal preocupados com o relacionamento

Orlando Bloom e Katy Perry deram o que falar nas redes sociais após o ator falar um pouco da sua relação com a cantora. Em entrevista à revista Flaunt ele disse que às vezes as coisas podem ser bem desafiadoras. O que será que ele quis dizer com isso?

“Às vezes, as coisas são muito, muito, muito desafiadoras. Nós com certeza estamos batalhamos contra as nossas emoções e criatividades”, disse.

Bloom ainda completou: “Acho que nós dois temos consciência do privilégio de termos nos conectado da forma que nos conectamos e quando nos conectamos, nós definitivamente nunca tivemos nenhum momento entediante”, finalizou.