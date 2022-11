“Opressora, você é má, representa pra mim tudo que eu abomino. Você grita e quer ferir os outros”, dispara Babi para Deolane

Advogada foi duramente criticada por sua postura dentro da Fazenda durante dinâmica entre os peões

Se Deolane soubesse o que está rolando aqui fora, ela iria entender que a sua postura na Fazenda dá brecha para que seus fãs disseminem o ódio em quem ouse falar do seu jogo dentro do reality da Record. Na dinâmica entre os peões da casa, que aconteceu ontem (20), Bárbara não teve papas na língua ao dizer a sua opinião sincera sobre o jogo da advogada, escolhendo apagar a loira da sua memória.

“Quem eu quero apagar da memória aqui no jogo, alguém que eu não sabia só sabia de um detalhe da sua vida. Já não conhecia nada da sua vida, e quanto tudo isso aqui acabar apagar da memória. Opressora e má, você simboliza tudo que eu abomino na vida quando eu vejo uma pessoa que usa sua influência de uma forma maldosa, tem uma tirania, mas tem um magnetismo que é uma coisa positiva, mas é um magnetismo para o lado mal, que manipula e os manipuladores têm essa sedução, não precisam fazer muita coisa para seduzir, você tentou fazer ele comigo, mas não rolou”, iniciou.

A peoa ainda disse que Deolane passa dos limites e tenta silenciar a todos. “Todas as suas ações aqui são para oprimir as pessoa, usando o medo. Quanto maior o grito maior a dor e você quer a todo custo ferir alguém, você não tem limites, você excede, você passa do ponto”, disparou.