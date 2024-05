Operação para show da Madonna acha facas enterradas na areia de Copacabana

É impressionante o trabalho que a Prefeitura do Rio tem feito para limpar as areias da praia e receber os fãs de Madonna com conforto e segurança. A Secretaria de Ordem Pública, realizou a Operação “Tatuí”, com o objetivo encontrar mercadorias e produtos enterrados na areia ou deixados irregularmente na praia.

Durante a limpeza foram encontrados 70 cocos, 32 garrafas de água, três facas, além de panelas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica. Também foram removidos cerca de quatro toneladas de resíduos.

“A gente vem fazendo frequentemente ações nas areias das praias, especialmente também durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público, não permitir que as pessoas se utilizem da praia como depósito. A gente repete essa operação até o show da Madonna, nessa madrugada que vai vir, e esperamos que as pessoas também contribuam e não se utilizem das areias da praia como depósito público”, disse Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.