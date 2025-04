Onça-pintada mata e devora caseiro em fazenda no pantanal

Gente, estava em uma pracinha da orla de Ipanema, quando um dono de um quiosque comentou sobre uma tragédia que aconteceu no Centro-Oeste: uma onça devorou um caseiro de um rancho. Fiquei pasma ao ouvir cada uma das palavras proferidas pelo rapaz em relação ao caso. Parece roteiro de um filme de terror, meu Deus!

Acontece que o caseiro, Jorge Avalo, de 60 anos, foi morto e devorado por uma onça-pintada em uma região isolada de Touro Morto, no Mato Grosso do Sul. Após serem encontrados restos mortais do homem, a morte foi confirmada e divulgada pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

A polícia foi acionada na última segunda-feira (21), quando um guia de pesca estranhou a ausência do caseiro e encontrou rastros de sangue envoltos em pegadas de um animal silvestre de grande porte.

O local onde Jorge desapareceu é considerado isolado, e sem possibilidades de fazer buscas por terra, equipes da PMA realizaram a operação com uso de embarcações e aeronaves.

Após as buscas incessantes, os restos mortais do caseiro foram localizados a quase 300 metros do rancho onde trabalhava. De acordo com a perícia, considerando as marcas deixadas no corpo da vítima e as evidências, eles confirmaram se tratar de um ataque de onça pintada.

O caso segue em investigação para apurar o que ocasionou o ataque do animal.

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES