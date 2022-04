Elite: Omar Ayuso confirma que está fora da série

Ator foi o último membro do elenco original a ser descartado. Sucesso que fala?

Segura as lágrimas, porque na próxima temporada de Elite não vamos poder contar com o ator Omar Ayuso, que interpreta Omar Shanaa na trama. O ator usou seu Instagram para se despedir do elenco em um texto muito emocionante.

Na publicação, Omar compara duas fotos, uma no começo da série e uma no final. “Depois da semana da estreia, não quis deixar de partilhar estas duas imagens: a minha primeira e última foto naquela que foi a viagem emocional mais importante da minha vida, até agora”, escreveu o ator.

Omar também agradece ao personagem e a todos os amigos que o apoiaram até o momento, deixando claro sua vontade de um possível reencontro. Já espero ver Omar brilhando nas telinhas, porque acho ele um gatinho, aloca.