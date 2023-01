Olivier Anquier fala sobre recuperação após acidente: “Tomei um tombo besta”

Chefe de cozinha e apresentador surpreendeu os fãs com um desabafo sincero nas redes sociais

Ai gente, meu coração quase sai pela boca ao saber que meus famosos do coração sofreram algum acidente. Olivier Anquier revelou detalhes do acidente que sofreu no deserto do Jalapão e ainda revelou que a queda foi besta, deixando os seguidores e fãs apreensivos.

“Hoje, dia 4 de Janeiro, é o dia aniversário de 4 mês da minha queda de moto durante o Rally Dos Sertoes. Saindo de Foz de Iguaçu dia 28 de Agosto e após atravessar os estados do RS, SC, PA, MS, Tocantins, Ilha de Bananal. Terminei a aventura dia 4 de setembro no meio de deserto do Jalapão após ter surfado nos traçados de areias fundas e fofas a mais de 100 por horas durante mais de 400km de um total de 525Km de especial cronometrada. Tomei um tombo besta ao ser alcançado e ultrapassado pelo quinto UTV”, disse ele.

Olivier ainda diz que tudo ocorreu devido ao cansaço e ao calor em excesso. “Erro de pilotagem minha devido ao cansaço, o calor, a poera e a anciã de estar a 4 kms do abastecimento aonde eu sonhava parar e me aliviar das dores intensas da vontade de mijar que me torturava a horas. Foi um tombo seco a velocidade baixa que deslocou o humerus do ombro esquerdo e cuja a cabeça do osso amassou e prendeu os nervos plexo braquial e por sua vez a minha cabeça esticou e rasgou o conjunto ao tocar o chão. Danos graves e dores perpétuas fabre muito intensa há já 4 meses e uma recuperação lenta mas promissor”, declarou.