Olimpíadas 2024: Em quem as marcas estão de olho para essa temporada?

Já estamos roendo as unhas para a Olimpíadas de Paris, que está a 30 dias de dar a largada na festividade que reúne o maior número de atletas do Brasil e do mundo. As marcas estão de olho nos atletas e doidas para patrocinar, colocando o seu nome em destaque. Alguns nomes já são conhecidos pelas fofoqueiras que acompanham de perto as competições, mas outros são novidades para o mercado que consome o esporte.

No Top 3 do “Por um lugar no pódio”, o surfista Felipe Toledo, a skatista Rayssa Leal e a nadadora Ana Marcela reúnem mais de 40 parcerias com Banco do Brasil, JBL, Vivo e outras. Respectivamente, Toledo tem o patrocínio de 16 marcas, como Oakley e Monster. Além disso, Rayssa “Fadinha” Leal e Ana Marcela empatam com 13 marcas patrocinadoras, como Nescau, Nike, Medley e Speedo.

O surf segue liderando a cota de patrocínio das marcas, com 34 marcas sendo de vestuário, bebidas e equipamentos. O skate segue na pesquisa logo atrás e em seguida o vôlei. Gabriel Medina segue liderando o ranking de atletas patrocinados, afinal, ele acumula 15 milhões de seguidores.