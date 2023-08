“O Yudi era minha maior dor de cabeça, ele bebia, já tinha a maior vida louca, na época do Bom Dia e Cia”, diz Silvia Abravanel

A apresentadora soltou o verbo sobre os tempos em que era diretora dos programas infantis no podcast PodPah.

Minhas lindezas, uma amiga minha apareceu aqui para um belo almoço de domingo e trouxe vários babados para a minha pessoa. E um desses babados maravilhosos foi a participação da Silvia Abravanel no PodPah, que pelo visto rendeu e muitos, meus amores.

Como sabemos, antes de ser apresentadora na emissora, Silvia Abravanel era diretora dos programas infantis do SBT e ela disse que Yudi Tamashiro era sua “maior dor de cabeça” na época.

Ela relatou que Tamashiro chegava “virado e loucão” da balada para comandar o “Bom Dia & Cia”, andava de skate pelos corredores da emissora, e ela precisava chamar a atenção do apresentador com frequência.



“O Yuri chegava da balada, já virado no giraia, porque ele bebia, maior vida louca, chegava lá loucão, de skate. Ele chegava de skate no estúdio. Ele passava de skate nos estúdios do SBT. Aí eu falava: ‘Yudi, vem cá amor, o negócio é aqui, vem comigo que a gente está aqui com criança, vamos baixar nossa bola, voltar a ser criança de novo'”, contou.