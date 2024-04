O vencedor do BBB 24 será a grande estrela de um documentário no Globoplay

Genteee, olha só que babado maravilhoso que acabou de aparecer aqui no meu e-mail de trabalho. Parece que o Globoplay está preparando um documentário sobre o Big Brother Brasil 24, colocando o vencedor da temporada como foco principal do projeto. Uma equipe do serviço do streaming irá acompanhar os finalistas do reality global e seus familiares, narrando a trajetória do(a) campeã(o) tanto dentro do reality quanto em sua vida pessoal.

Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o nome provisório do documentário seria Doc – Campeão do BBB24, e sua produção será oficialmente iniciada na terça-feira (16), após o fim do programa.

O principal foco do projeto é no vencedor da edição. Como o participante baiano Davi Brito é um forte candidato ao prêmio principal de R$ 2,4 milhões, os produtores estariam concentrados em contar sua história e estabelecer contato com sua família e amigos.

Tanto a equipes da Globo quanto a do Globoplay já se organizaram para acompanhar a rotina das famílias dos finalistas após o paredão deste domingo (14). Mas ainda não se sabe se o documentário será em formato de filme ou série. Na noite de terça-feira (16), será realizada a final do BBB 24. O novo campeão será revelado ao vivo após o término da novela Renascer.