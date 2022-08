O último romântico? Léo Santana faz surpresa para Lore Improta

Cantor preparou jantar romântico para Lore Improta

O amor está no ar, para minhas fofoqueiras de plantão que não acreditam no amor eu tenho um bom motivo para acreditar: Léo Santana. O GG da Bahia preparou a maior surpresa para Lore Improta nesta sexta (12), e a dançarina foi surpreendida com um jantar romântico preparado pelo cantor.

“Ontem cheguei em casa do trabalho (sem dormir, praticamente) e meu marido tinha preparado um jantar surpresa para mim. Comprou as flores que eu amo, decorou uma mesa linda e convidou um chef para fazer uma das minhas comidas favoritas. Mas, na minha cabeça não era uma data ‘especial’ para ele fazer algo assim para mim e por isso eu fiquei um tempo pensativa tentando lembrar se eu tinha esquecido de algo, já que sempre me atento para essas datas”, escreveu ela.

A dançarina ainda agradeceu o momento com o esposo e ressaltou como é importante viver esses momentos a dois. “E mal sabia ele que com essa atitude me fez lembrar que não precisamos de datas especiais para celebrar o nosso amor, podemos e devemos celebrá-lo todos os dias. Te amo muito, obrigada por ser esse parceiro que cuida com tanto carinho da nossa família. Te amo vida”, declarou.