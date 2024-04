“O tanto mensagem que eu recebo de mulheres que nunca foram chupadas”, revela Deborah Secco em entrevista para Maria Ribeiro

Amores, estou aqui vendo a entrevista que a Deborah Secco concedeu para a Maria Ribeiro durante um programa da Uol. No episódio de estreia do ‘Maria vai com os outros’, a atriz contou para Maria Ribeiro sobre importância de se conhecer e de garantir seu próprio protagonismo no quesito satisfação na intimidade.

“Me sinto um pouco responsável, assim, com o tanto de mensagem que eu recebo de mulheres que nunca gozaram […] As mulheres são treinadas para dar prazer ao homem. Isso precisa mudar. Eu fui treinada para dar prazer ao homem. Eu fui treinada para deitar, fingir, não sentir [nada], levantar e fingir que estava tudo bem.”, revelou.

Com sinceridade exalando dos poros, Deborah confessou que parou de fingir que estava satisfeita em suas relações sexuais e que aprendeu a respeitar suas vontades próprias para garantir que o prazer entre quatros paredes fosse equilibrado.

Mesmo com todas as críticas que recebe, a artista acredita que levantar o debate sobre sexo é reconfortante, especialmente por receber inúmeras mensagens de mulheres que desabafam suas frustrações e traumas e que agradecem pela ajuda e pela luz que ela lança sobre o assunto.

“Se preciso ser linchada, criticada para tentar mudar a realidade de algumas, eu vou ser. Eu vou mudar a minha realidade. Já mudei! Vou mudar a da minha filha. E vou mudar a de todas as mulheres que cruzarem o meu caminho.”, revelou.