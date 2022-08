O retorno das Empreguetes! Personagens de ‘Cheias de Charme’ se reencontram

Rosário, Penha e Cida se reencontraram e aumentaram o burburinho sobre o possível retorno

Será que vem aí? Depois de 10 anos que as ‘Empreguetes’ movimentaram o Brasil, poderíamos combinar que a volta do trio de cantoras que abalou as estruturas da Globo não seria nada ruim. Leandra Leal, Taís Araújo e Isabelle Drummond se reencontraram ontem (09) e deixaram os fãs do trio com a imaginação aguçada, imaginando os próximos passos.

Taís Araújo foi a protagonista por deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. “Internet está pronta pra quebrar? Atrizes, diretora e figurinista de Cheias de Charme reunidas numa noite chuvosa de terça-feira… por que será?”, escreveu na legenda.

Os internautas cogitaram uma segunda parte da novela, uma minissérie ou até mesmo a reprise da novela que fez sucesso em 2012. Vem com TU-DO!